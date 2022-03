Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai importanți piloți de aviație militara din Ucraina, supranumit „Fantoma de la Kiev”, ar fi fost ucis. Informația a fost transmisa de forțele militare ucrainene. Se crede ca piloții de vanatoare ucraineni au doborat 10 avioane rusești in prima zi a invaziei ruse, pe 24 februarie. Deși…

- Un pilot ucrainian ar putea deveni primul AS al aerului de la Razoiul din Vietnam daca rapoartele cu privire la eroismul sau se vor dovedi adevarate. La bordului lui batran MIG-29, avion scos din uz și de Armata Romana, acesta ar fi doborat 6 avioane rusești printre care și Su-35, mandria aviației…

- Informații neconfirmate despre un pilot de lupta ucrainean care ar fi doborat mai multe avioane rusești au devenit virale pe rețelele de socializare. Oamenii vorbesc despre faptele acestuia de vitejie și inclusiv autoritațile se folosesc de aceasta legend

- Un pilot militar ucrainean supranumit „Fantoma de la Kiev” de catre utilizatorii rețelelor de socializare – a devenit viral, mulți susținand ca pilotul a doborat mai multe avioane rusești. Utilizatorii rețelelor de socializare au distribuit vineri clipuri care ar arata un avion MiG-29 care zboara pe…

- Un pilot ucrainean, supranumit "fantoma din Kiev" este prezentat ca fiind o persoana eroica, asta dupa ce a luptat pe viața și pe moarte impotriva trupelor rusești și a reușit sa doboare toate avioanele de lupta.

- Skakun Vitaliy este soldatul ucrainean care și-a dat viața pentru a opri inaintarea trupelor rusești, in aceasta dimineața. Tanarul a murit dupa ce a provocat explozia unui pod pe care se afla.

- Situația escaladeaza in Ucraina. Cu puțin timp in urma, un avion militar, cu 14 persoane la bord, a fost doborat langa Kiev.Potrivit Realitatea PLUS, nu exista supraviețuitori.Ofensiva Armatei Ruse a ajuns in apropierea Kievului, iar trupele speciale au ocupat un aeroport de marfa, dupa o operațiune…

- Un avion militar ucrainean a fost doborat in Regiunea Kiev, langa orașul Jukivți, nu departe de capitala. Cinci oameni au murit. La bordul avionului militar al Forțelor Armate ale Ucrainei se aflau 14 persoane. 5 oameni au murit, potrivit Ministerului apararii din Ucraina. Cel putin 40 de militari si…