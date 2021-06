Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul de moda israeliano-american Alber Elbaz, care s-a aflat timp de 14 ani la conducerea casei de moda Lanvin inainte de a fi destituit in 2015, a murit la varsta de 59 de ani, a anuntat duminica intr-un comunicat grupul de lux Richemont, informeaza AFP. "Socati si cu o mare tristete…

- Vârsta de 40 de ani îl va gasi pe Zlatan Ibrahimovic pe terenul de joc, atacantul suedez prelungindu-și cu un sezon contractul cu AC Milan. Într-o postare pe Instagram, Ibracadabra le-a aratat fanilor de pretutindeni ce scrie în noua înțelelege pe care a semnat-o cu gruparea…

- „In mod deosebit, in mediul rural și nu numai, uneori este dificila accesarea platformei de vaccinare”, a admis ieri medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, in ziua in care numarul locurilor disponibile pentru vaccinarea impotriva COVID-19 in centrele de vaccinare…

- „In seara zilei de 14.04.2021, in timp ce se afla in locuinta sa din comuna Tinca judetul Bihor, inculpatul F. A, in varsta de 67 ani, pe fondul geloziei si al refuzului sotiei F, M., in varsta de 57 ani, de a intretine relatii intime, i-a aplicat acesteia multiple lovituri cu o bucata de lemn in zona…

- Un Standard Nine din 1935, prima masina cumparata de printul Philip, potrivit proprietarului sau actual Sanjeev Gardiner, din Colombo (Sri Lanka), ar putea fi totodata prima masina de ocazie achizitionata vreodata de un membru al familiei regale britanice, transmite digi24.ro.

- Laura Dinca și Cristian Boureanu formeaza un cuplu de 7 ani. Cei doi s-au logodit in 2018 și voiau sa faca nunta, insa evenimentul a fost amanat. Iubita fostului soț al Valentinei Pelinel are 24 de ani și a dezvaluit cum se menține in forma. Mai mult, in timpul unei sesiuni de intrebari pe contul de…

- Cu toate ca Romania a inceput dezastruos in preliminariile Campionatului Mondial, Victor Pițurca, in varsta de 64 de ani, il susține in continuare pe Mirel Radoi, in varsta de 39 de ani, atacandu-i dur pe cei care l-au criticat pe selecționer. Victor Pițurca nu a mai rabdat și a rabufnit Dupa eșecul…