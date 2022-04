Stiri pe aceeasi tema

- Artiom Sewerukhin, un pilot rus de karting in varsta de doar 15 ani, a fost dat afara de echipa sa, Ward Racing, dupa ce a facut un gest șocant la finalul primei curse din Campionatul European de Karting.

- Eurodeputatul bulgar Angel Djambazki a facut, miercuri, salutul nazist in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, dupa ce a intervenit in timpul unei dezbateri asupra statului de drept in Polonia si in Ungaria. Eurodeputatul ar putea fi sanctionat de institutia europeana.

