Intr-un razboi marcat de brutalitate și de atacuri asupra civililor, o poveste de curaj și conștiința morala a ieșit la lumina. Un pilot rus, șocat de atacul asupra spitalului de copii Ohmatdit din Kiev, a decis sa-și tradeze colegii și sa furnizeze informații secrete ucrainenilor. Acest gest nu doar ca evidențiaza ororile razboiului, ci și […]