- Cornel Marinescu era un pilot cu mare experienta, care a urmat cursurile de specialitate ale Scolii Militare de Ofiteri de Aviatie „Aurel Vlaicu“. In ultima vreme a zburat pe mai multe tipuri de avioane de acrobatie.

- Doua avioane s-au ciocnit in zbor in județul Suceava. Unul dintre piloți a murit, iar celalalt se afla in stare foarte grava, fiind transportat la Iași. Accidentul aviatic s-a produs in timpul antrenamentului pentru show-ului aviatic de la Suceava. Avioanele aparțin firmei timișorene Skybolt of Romania…

- Un tanar in varsta de 24 de ani care se deplasa pe o motocicleta a fost ranit foarte grav, intr-o intersecție de pe artera principala a Sucevei. Accidentul s-a petrecut vineri, in jurul orei 19.40, pe Calea Unirii, la intersecția cu drumul de acces dinspre parcarea Shopping City.Tanarul de 24 de ...

- MApN a realizat un film in memoria lui Florin Rotaru, pilotul mort in accidentul aviatic de la baza Borcea . Comandorul a murit sambata, dupa ce avinul MiG-21 Lancer pe care il pilota s-a prabusit, in timpul unui show aviatic. Colegii lui Florin Rotaru au realizat un clip prin care si-au omagiat colegul…

- Un copil de 10 ani, din Falticeni, a fost ranit ușor de-o mașina, in timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni, pe bicicleta și fara sa se asigure. Accidentul s-a produs ieri, pe strada Calea Obcinelor din Suceava. La volan se afla o femeie de 32 de ani, din Broșteni. Șoferița a fost verificata…