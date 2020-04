Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul german Sebastian Vettel a declarat ca pandemia de coronavirus a amanat discutiile legate de prelungirea contractului sau cu echipa Ferrari, dar considera ca partile pot ajunge la o intelegere inaintea debutului sezonului de Formula 1, relateaza dpa, potrivit Agerpres.''Depinde de cand…

- Clubul de fotbal Bayrn Munchen a anuntat marti, pe site-ul sau oficial, prelungirea contractului internationalului german Thomas Muller pana in vara anului 2023. "FC Bayern si Thomas Muller isi extind cooperarea. Cu ocazia discutiilor agreabile si constructive, clubul si jucatorul ofensiv s-au pus de…

- Mattia Montini (28 de ani), atacantul lui Dinamo, a vorbit despre posibilitatea de a-și prelungi contractul cu „cainii”. Italianul a oferit o reacție sincera, in exclusivitate pentru GSP.ro. „N-am discutat cu clubul despre prelungirea contractului. Știi ca vorbeam in ianuarie la Marbella și ți-am zis…

- Manuel Neuer, internaționalul german al lui Bayern Munchen, vrea prelungirea contractului scadent in 2021 pe termen lung, campioana nu i-a oferit decat un an. Vine Ter Stegen de la Barcelona? In plina pandemie de coronavirus, Manuel Neuer prospecteaza piața transferurilor. Dupa ce și-a asigurat serviciile…

- "Astazi am semnat un protocol impreuna cu domnul Streinu Cercel, care va fi validat si dorim sa implementam un program inovativ de tipul celui din Coreea de Sud, dorim sa testam toti cetatenii din Bucuresti cu echipe mobile de testare door-to-door", a anuntat miercuri seara Victor Costache la Adevarul…

- Clubul Royal Antwerp afirma ca nu se grabeste sa-i ofere antrenorului sau, Ladislau Boloni, prelungirea contractului, ce expira la finalul acestui sezon, scrie revista Sport/Foot Magazine. Antwerp a indicat ca nu se va grabi cu acest dosar. Directorul sportiv al clubului, Luciano D'Onofrio, este…

- Oficialii de la Inter Milano vor sa se asigure ca Lautaro Martinez nu va pleca la FC Barcelona si ii propune prelungirea contractului.Atacantul de 22 de ani a marcat 16 goluri in 27 de meciuri in acest sezon, el fiind transferat de Inter in 2018 pentru 25 de milioane de euro, informeaza news.ro.…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton, sextuplu campion mondial de Formula 1, a dezvaluit pe contul sau de Instagram ca nu a inceput discutiile privind un nou contract cu echipa Mercedes, cel actual expirand la finele anului 2020, relateaza AFP. Intr-un mesaj care a fost apoi sters, asa cum procedeaza de…