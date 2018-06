Pilotul militar mort in misiune in Franta a fost repatriat

Stiri pe aceeasi tema

- Repatrierea pilotului militar Ion Staiculescu, decedat in misiune sambata, 2 iunie, in Franta, va avea loc miercuri, 6 iunie, in jurul orei 17.00, la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni.Pilotul militar Ion Staiculescu a murit in urma unui exercitiu multinational in Franta.Luni, in toate unitatile militare…

- Pilotul militar Ion Staiculescu va fi comemorat, in prima zi a saptamanii viitoare, in fiecare unitate militara din Romania. Ministerul condus de Mihai Fifor a anuntat ca luni, incepand cu ora 8 si 15 minute, vor avea loc ceremonialuri in memoria comandorului decedat sambata in Franta, la varsta de…

- In toate unitatile militare din tara vor fi organizate luni, de la ora 8.15, ceremonii de comemorare a comandorului Ion Staiculescu, mort in misiune sambata, in Franta, unde participa la un exercitiu multinational, anunta Ministerul Apararii Nationale.

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta, printr-un comunicat decesul comandorului Ion Staiculescu, comandantul Grupului 90 Operational din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, aflat in misiune in localitatea Cherbourg, Franta. &...

- Comandantul Grupului 90 Operational din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, comandorul Ion Staiculescu, aflat in misiune in localitatea Cherbourg, Franta, a decedat, sambata, in camera de hotel in care era...

- Comandantul Grupului 90 Operational din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, comandorul Ion Staiculescu, aflat in misiune in Franta, a decedat, sambata, in camera de hotel in care era cazat. El a fost gasit de colegi inconstient si nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Cazul este cercetat, potrivit…

- Ion Staiculescu a participat la zeci de misiuni umanitare in cei 18 ani de experienta. Acesta murit in camera e hotel din Franța, acolo unde a transportat in siguranta zeci de militari care participau la cursuri de pregatire. Ion Staiculescu nu a coborat la programul stabilit iar colegii sai…

