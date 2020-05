Stiri pe aceeasi tema

- Brad Keselowski a inregistrat prima victorie in actuala editie de NASCAR! Pilotul echipei Ford s-a impus in etapa a saptea, desfasurata in orasul american Concord, statul Carolina de Nord. Aflat o mare parte a cursei in umbra, Keselowski a preluat conducerea in ultimele tururi.

- Sezonul de NASCAR s-a reluat dupa mai bine de doua luni, pauza fiind cauzata de pandemia de COVID-19. Cursa a avut loc in orasul Darlington, statul american Carolina de Sud, si s-a desfasurat fara spectatori.

- Campionatul automobilistic american (NASCAR) va fi prima competitie importanta din Statele Unite care se va relua, pe fondul pandemiei de coronavirus, dupa ce organizatorii au anuntat joi seara repornirea curselor de la jumatatea lunii mai, fara spectatori, scrie Reuters.Pe 17 mai va avea…

- Pilotul francez Simon Pagenaud a castigat cea de-a patra etapa din IndyCar iRacing Challenge, competitia virtuala la care participa, din fata propriilor console, pilotii angrenati in campionatul nord-american de automobilism IndyCar, suspendat in acest moment din cauza pandemiei de coronavirus. La capatul…

- Dinamo a castigat derby-ul de traditie cu FCSB, scor 3-1, sambata, in etapa a treia a competitiei de fotbal virtual eLiga I la FIFA20, cel mai popular simulator de fotbal din lume. FC Viitorul e noul lider al clasamentului, avand maximum de puncte, la fel ca FC Hermannstadt si FC Voluntari. La competitie…

- Etapa a 2-a din play-out-ul Ligii I la fotbal a adus formatiei FC Viitorul primul succes, jucatorii pregatiti de Gheorghe Hagi trecand de Academica Clinceni, scor 3-2, la capatul unui meci cu rasturnari pe tabela. Viitorul a condus cu 1-0, dupa reușita lui Cristi Ganea, aflat la meciul cu numarul 100…

- Artista Natalia Gordienco a fost ținta unui val enorm de critici dupa ce a caștigat etapa naționala a concursului Eurovision 2020. Unii au acuzat-o de corupere a juriului, alții au acuzat-o de legatura pe care o are cu interpretul rus Filip Kirkorov, dar și de faptul ca victoria sa ar fi fost asigurata…

- "Multumesc Colorado", a reactionat pe Twitter congresmanul, autoproclamat "socialist", care a castigat deja in fieful sau din Vermont la inceputul marii seri de "Super Tuesday".Marele favorit pana acum in cursa pentru nominalizare din tabara democrata este fostul vicepresedinte Joe Biden, care a castigat…