Pilotul Kimi Raikkonen a fost depistat pozitiv la testul Covid-19 

Stiri pe aceeasi tema

- Kimi Raikkonen, pilotul finlandez de la Alfa Romeo, a fost testat pozitiv la Covid-19 inaintea startului Marelui Premiu al Olandei la Formula 1. Finlandezul „nu are simptome, iar moralul sau este bun. S-a izolat imediat in hotelul sau”, a precizat Alfa Romeo intr-un comunicat. Raikkonen va fi inlocuit…

- Kimi Raikkonen, pilotul finlandez de la Alfa Romeo, a fost testat pozitiv la Covid-19 in timpul Marelui Premiu al Olandei la Formula 1, ce are loc de vineri pana duminica, au anuntat sambata echipa sa si responsabilii campionatului, transmite AFP. Finlandezul "nu are simptome, iar moralul sau este bun.…

- Kimi Raikkonen, pilotul finlandez de la Alfa Romeo, a fost testat pozitiv la COVID-19 in timpul Marelui Premiu al Olandei la Formula 1, ce are loc de vineri pana duminica, au anuntat astazi echipa sa si responsabilii campionatului. Finlandezul „nu are simptome, iar moralul sau este bun. S-a izolat imediat…

- Alfa Romeo Racing a anunțat ca finlandezul Kimi Raikkonen nu va putea concura la Marele Premiu al Olandei de Formula 1. "Ice Man" a fost testat pozitiv cu Covid-19 și va fi înlocuit. Pe circuit va aparea Robert Kubica, pilotul de rezerva al celor de la Alfa Romeo Racing. Polonezul…

- Pilotul echipei Alfa Romeo, Kimi Raikkonen, a fost depistat pozitiv la testul Covid-19 și va rata Marele Premiu al Olandei din acest weekend. Finlandezul in varsta de 41 de ani, care a anunțat saptamana aceasta ca se va retrage din Formula 1, va fi inlocuit de pilotul de rezerva Robert Kubica.…

- Nicolae Dica (41 de ani), antrenorul secund al echipei naționale a Romaniei, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Lovitura pentru echipa naționala a Romaniei inainte de meciurile din septembrie din preliminariile pentru Cupa Mondiala. Nicolae Dica, „secundul” selecționerului Mirel Radoi, a intrat in…

- Campionul european in proba de 400 m mixt, rusul Ilia Borodin, a renuntat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, ce debuteaza vineri, dupa ce a fost depistat pozitiv la Covid-19, au anuntat responsabilii echipei ruse, citati de AFP. "Campionul european Ilia Borodin a fost depistat pozitiv la…

- Astazi, 18 iulie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12589Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12143Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 439Numar…