Lewis Hamilton spune ca nu "crede ca este sfarșitul lumii" daca Mercedes nu va caștiga o cursa in acest sezon și e sigur ca echipa "se va intoarce in top". Septuplul campion și coechipierul sau George Russell nu au caștigat inca in acest sezon, cu șase curse ramase de disputat.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro va prezinta…