Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la Napoli pentru convenția Forza Italia, Silvio Berlusconi a facut, dintr-un restaurant unde lua pranzul, anunțul zilei. Avand-o alaturi pe partenera sa de viața, Marta Fascina, mai tanara decat el cu 53 de ani și cu care a facut o nunta… simbolica, de 400.000 de euro, Berlusconi a declarat ca…

- Blue Air va amana lansarea unor zboruri selectate de la baza din Iasi pana pe data de 15 iulie 2022, iar toti clientii afectati vor fi anuntati din timp, astfel incat sa isi poata adapta planurile de calatorie, informeaza compania aeriana. Blue Air se afla intr-un proces de reinnoire completa a flotei,…

- Trenul Regal va face anul acesta calatoria simbolica de sarbatoarea nationala la 10 Mai si va opri la Ploiesti, Buzau, Braila si Galati. Majestatea Sa Margareta si Alteta Sa Regala Principele Radu, impreuna cu Alteta Sa Regala Principesa Sofia, vor sarbatori 10 Mai 2022, deopotriva Ziua Regala si Ziua…

- Ministerul Sanatații a transmis, luni, ca in țara noastra nu a fost confirmat niciun caz de hepatita de cauza necunoscuta. „Pentru o corecta informare a opiniei publice, precizam ca, in Romania, nu a fost depistat, pana in prezent, niciun caz de hepatita severa de cauza necunoscuta”. In legatura cu…

- Mai multe persoane au fost impușcate intr-o stație de metrou din New York in urma unui atac armat. Potrivit unor informații preliminare ale poliției, cel puțin 13 persoane sunt ranite. Incidentul a avut loc la o stație de metrou din Brooklyn. Pompierii care au intervenit dupa ce au fost anunțate degajari…

- Premierul chinez, Li Keqiang, a indemnat la retinere in problema invadarii Ucrainei de catre Federația Rusa, oficialul motivandu-și punctul de vedere prind necesitatea de a evita un dezastru umanitar, potrivit DPA. . Desi a numit situatia “intr-adevar tulburatoare“, Li a evitat vineri sa critice invazia…

- Sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock si-a declarat solidaritatea cu poporul ucrainean si a atentionat ca presedintele rus Vladimir Putin isi duce tara spre distrugere, informeaza vineri dpa. “Nu vom abandona niciodata poporul ucrainean in voia sortii”, a declarat Bearbock cu putin timp inainte…