- Pilotii de vanatoare ucraineni sunt instruiti sa piloteze avioane F-16, a dezvaluit joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, prezent la Bruxelles pentru o reuniune a ministrilor apararii din Alianta Nord-Atlantica, relateaza The Guardian.

- O presupusa alocutiune radiofonica a presedintelui rus Vladimir Putin, ascultata luni la posturile rusesti din regiunile de la granita cu Ucraina, a fost falsa si a fost rezultatul unui hacking, a declarat Kremlinul, relateaza The Guardian. RIA, agentie de stiri detinuta de stat, a anuntat ca o serie…

- Armata rusa a lovit un spital important din Dnipro vineri dimineața. Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu un puternic impact emoțional cu atacul rușilor. Russia attacked a hospital in Dnipro this morning. Local Telegram channels…

- Comisia Europeana a anuntat, vineri, incheierea unui acord de principiu cu cinci state membre UE, intre care Polonia, Romania si Ungaria, pentru a garanta tranzitul cerealelor ucrainene, dupa interdictiile de import impuse de cateva din aceste tari si considerate drept „inacceptabile” de catre Bruxelles,…

- Slovacia a oprit in mod unilateral, dupa Polonia si Ungaria, importurile de cereale si produse alimentare din Ucraina, cu scopul de a-si proteja agricultorii, decizii pe care Kievul si Comisia Europeana (CE) le denunta drept ”inacceptabile”, relateaza The Guardian. Uniunea Europeana (UE) asteapta ”explicatii”,…

- Doua avioane de lupta F-16 ale detașamentului „Carpathian Vipers”, aflate in misiune de Poliție Aeriana intarita sub comanda NATO, au interceptat vineri doua avioane rusești in Țarile Baltice. Potrivit MApN, in data de 7 aprilie, la numai șase zile de la preluarea misiunii de Poliție Aeriana intarita…

- Finlanda va deveni marti cel de-al 31-lea stat membru al NATO si steagul finlandez va fi ridicat pentru prima data la sediul organizatiei, a anuntat, luni, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. „Este o saptamana istorica. Maine (marti – n.r.) vom primi Finlanda in NATO, care va deveni cel de-al…