- Pilotii ucraineni au inceput sa se antreneze pe avioane de lupta F-16, a declarat sambata ministrul ucrainean al apararii Oleksii Reznikov intr-un interviu acordat presei ucrainene, relateaza CNN, citat de news.ro."Antrenamentul (pe avioanele F-16) a inceput", a declarat Reznikov, adaugand ca un…

