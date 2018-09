Fotbal: Serbia – Romania 2-2, in Liga Natiunilor

Nationala de fotbal a Romaniei si reprezentativa Serbiei au terminat la egalitate, 2-2 (0-1), luni seara, pe Stadionul ”FK Partizan” din Belgrad, in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor, informeaza AGERPRES . The post Fotbal: Serbia – Romania 2-2, in Liga Natiunilor appeared first on ZiarMM . [citeste mai departe]