- Artileriștii ucraineni au reușit sa distruga, cu ajutorul tunurilor M777 livrate de SUA Kievului, o baterie de lansatoare multiple de artilerie Grad-21, de tip „Katiușa” a armatei ruse, intr-un duel de artilerie in Lugansk, a informat luni Statul Major al armatei ucrainene.

- Autoritațile americane au comis o incalcare flagranta a obligațiilor lor prin furnizarea Kievului de elicoptere Mi-17 fabricate in Rusia, care anterior erau destinate Afganistanului. Acest lucru este precizat intr-o declarație publicata marți de Ambasada Rusiei in Statele Unite. "Am atras atenția asupra…

- Declarație in premiera a armatei din Ucraina: forțele rusești au inceput sa arunce in aer poduri pentru a incetini contraofensiva ucraineana din nord-est. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- SUA au furnizat Kievului informații secrete despre atacurile Rusiei, pe care ucrainenii le-au folosit pentru a-și muta rapid sistemele aeriene și avioanele de lupta inainte de a fi distruse de atacuri cu rachete sau in bombardamente.

- „In aceasta dimineața, 5 aprilie, in jurul lui Mariupol, a fost anulata o noua incercare a regimului de la Kiev de evacuare a liderilor batalionului naționalist Azov. Doua elicoptere ucrainene Mi-8, care incercau sa ajunga in oraș dinspre mare, au fost doborate cu sisteme antiaeriene portabile”, a declarat…

- Forțele armate au confirmat faptul ca doua elicoptere militare ale Kievului au bombardat un depozit de carburanți aflat in zona localitații Belgorod, Rusia. Acesta este primul atac aerian asupra teritoriului Federației Ruse din istorie și prima oara, dupa al Doilea Razboi Mondial, cand un teritoriu…

- Ce se intampla cu Vladimir Putin in cea de-a 35-a zi de razboi. Ce noi dovezi au aparut despre liderul rus și comandanții sai. Trupele ruse au continuat și azi bombardamentele in jurul Kievului și le-au intensificat asupra Cernihivului in ciuda anunțului de ieri in ce privește reducerea operațiunilor…

- Un acord internațional pentru a garanta securitatea prin activarea unui mecanism similar articolului 5 din tratatul NATO, neutralitatea, posibila integrare in UE și fara baze straine pe teritoriul Ucrainei. Acestea sunt doar cateva dintre cele zece propuneri ale Kievului privind garanțiile de securitate…