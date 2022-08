Stiri pe aceeasi tema

- Piloții companiei aeriene Lufthansa amenința cu perturbari ale traficului aerian in cea mai aglomerata perioada a anului. Mii de zboruri au fost anulate anul acesta, din cauza lipsei de personal și a inflației galopante. Piloții au votat in proporție de 97% pentru organizarea unei greve fara precedent,…

- Europa ar putea fi paralizata de greva pilotilor companiei aeriene germane Lufthansa. Acestia au votat in proportie covarsitoare in favoarea unui nou protest de amploare. Piloții amenința cu perturbari ale traficului aerian in cea mai aglomerata perioada a anului. Mii de zboruri au fost anulate anul…

- Compania aeriana germana Lufthansa a decis sa anuleze ”aproape toate” zborurile pe care le avea programate miercuri in Germania, din cauza unei greve a personalului de la sol, a anuntat marti cel mai mare transportator aerian din Europa intr-un comunicat de presa, noteaza Agerpres . Peste 130.000 de…

- Mai mult de 1.000 de zboruri programate miercuri in Germania au fost anulate de compania aeriana germana Lufthansa, al carei personal de la sol organizeaza o greva de o zi, cerand o majorare salariala, a anuntat marti Lufthansa, citata de Reuters . Luftahnsa, cel mai mare transportator aerian din Europa,…

- Celebrul lac cu nuferi, unic in Romania și toata Europa, a fost distrus. Este o veste trista pentru natura, dar uneori nepasarea umana duce la astfel de catastrofe naturale. Lacul cu pricina se afla langa Oradea, in stațiunea Baile 1 Mai și se numește Lacul cu Nuferi - Paraul Pețea. Aici, rarul nufar…

- Uniunea Europeana (UE) se apropie de o „megacriza” cu consecințe neașteptate din cauza politicilor interne eșuate și a sancțiunilor anti-ruse. Acest lucru a fost declarat intr-un articol de pe portalul Telepolis al jurnalistului german Eric Bonse. Dupa cum a explicat autorul materialului, situația din…

- Calatorii in interes de afaceri incep sa umple trenurile Eurostar International Ltd., care fac legatura intre Marea Britanie si Europa continentala, in conditiile in care aeroporturile si companiile aeriene anuleaza mii de zboruri din cauza crizei de personal, transmite Bloomberg. Fii la curent…

- Vacanțele a mii de oameni din toata lumea sunt ruinate din cauza zborurilor anulate. Aeroporturile din Europa anuleaza mii de zboruri din cauza lipsei de personal. In Romania situația este la fel de dramatica, BlueAir anuland peste 11.200 de zboruri intr-un timp extrem de scurt. Ei bine, calatorii trebuie…