- Cei doi piloti ai unui elicopter militar Mi-28, care s-a prabusit miercuri noaptea spre joi in regiunea Krasnodar din Rusia, si-au pierdut viata, informeaza Ministerul Apararii de la Moscova, citat de EFE. Aparatul, conform unui comunicat, s-a prabusit in apropierea aerodromului Korenovsk…

- Un elicopter militar, cu trei membri ai echipajului la bord, s-a prabusit in statul american Minnesota. Aparatul de zbor a pierdut contactul cu baza la aproximativ noua minute dupa ce decolase pentru un test. Cei trei oameni au murit.

- ''Fiind o putere de ocupatie, Rusia nu are dreptul sa recruteze persoane in Crimeea si recrutarile pe care le face sunt o incalcare flagranta a dreptului international'', a declarat directorul HRW pentru Europa si Asia Centrala, Hugh Williamson. Mai mult, autoritatile ruse ii trimit in fata…

- Continua exercitiul militar inter-institutional Concordia 2019 Foto: Carmen Vulcan Continua exercitiul militar inter-institutional Concordia 2019, în care sunt implicate peste 25 de structuri din Ministerul Apararii, Ministerul de Interne, SPP, STS si SRI. Exercitiul are un scenariu…

- Peste 20.000 de oameni au participat la cele trei zile ale Paradei Baloanelor cu Aer Cald, care are loc in satul Campu Cetații, din județul Mureș. La cea de-a XIV-a ediție a paradei au zburat 15 baloane din mai multe țari. Este o pasiune costisitoare, din moment ce un balon costa și 20.000 de euro,…

- Un avion militar F-16 aparținand forțelor aeriene belgiene s-a prabușit, joi, in vestul Frantei. Cei doi piloți aflați la bord au reușit sa se catapulteze, dar unul dintre ei a ramas suspendat in cablurile de inalta tensiune, scrie BBC News. ”Avionul a decolat din Florennes (Belgia) si se indrepta spre…