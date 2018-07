Stiri pe aceeasi tema

- Personalul navigant al Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, pregateste greve coordonate in Spania, Italia, Portugalia si Belgia, iar joi va fi anuntata data miscarilor de protest, a afirmat un oficial al sindicatului spaniol SITCPLA, transmite Reuters. Marţi, piloţii…

- Expoziția "Minunata lume noua - Case de vis ale migranților" se intoarce, miercuri, in Germania, dupa ce a fost prezentata in patru orașe din Romania, arata un comunicat remis MEDIAFAX.Rezultatul proiectului demarat de Institutul Cultural Roman din Berlin in colaborare cu Departamentul Europa…

- Top-ul oraselor in care este platit plateste cel mai des cu cardul la livrare este dominat de Bucuresti, urmat de Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara si Tulcea, orase care impreuna insumeaza 80- din totalul platilor prin serviciul mPOS, conform datelor transmise de DPD Romania, jucator pe piata locala de coletarie…

- Peste 20 de jurnaliști din Germania, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Slovenia, Ungaria și Romania fac un circuit de prezentare a celor mai importante atracții turistice din țara noastra in cadrul unui infotrip organizat de Ministerul Turismului.

- Opt zone metropolitane reprezinta jumatate din populatia Romaniei, furnizand 75% din veniturile fixe. Informatiile au fost facute publice de ambasadorul Ion Jinga in cadrul Segmentului de Integrare ECOSOC ‘Echilibrul dintre Dezvoltarea Infrastructurii și Sustenabilitate’. Reprezentantul Permanent al…

- In 2017, peste 100.000 de jucatori din 53 de țari au jucat in etapa de calificare Neymar Jr’s Five. Anul acesta, 60 de țari de pe 6 continente vor striga prezent in catalogul de inscrieri pentru o noua ediție. Turneul este deschis echipelor formate din cinci, șase sau șapte jucatori,…