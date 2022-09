Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Vereinigung Cockpit (VC) a anunțat, marți, ca piloții companiei aeriene germane Lufthansa vor intra din nou greva saptamana aceasta, intensificand astfel o disputa salariala care va afecta și mai mult o vara de haos privind calatoriile cu avionul, informeaza Reuters . Potrivit anunțului sindicatului…

- Anularea celor 800 de zboruri ale companiei germane Lufthansa vine in contextul in care sindicatul piloților a anunțat o greva de o zi vineri, 2 septembrie, relateaza Reuters . 130.000 de pasageri vor avea de suferit. Lufthansa a transmis ca vor fi afectate aeroporturile din Frankfurt și Munchen, existand…

- Compania germana Lufthansa a anunțat ca va fi nevoita sa anuleze 800 de zboruri, vineri, afectand probabil 130.000 de pasageri, dupa greva anunțata de sindicatul piloților ce va ține o zi, relateaza Reuters. Sindicatul Vereinigung Cockpit (VC) a declarat miercuri tarziu ca negocierile salariale au eșuat…

- Piloții care lucreaza pentru compania aeriana germana Lufthansa au dat unda verde pentru noi greve, potrivit sindicatului Vereinigung Cockpit. Piloții sunt pregatiți sa intre in greva din cauza cererilor de majorare a salariilor din partea companiei. Deocamdata nu exista planuri concrete, insa luna…

- Pilotii companiei aeriene germane Lufthansa au votat duminica, in proportie de 97,6%, in favoarea organizarii unei greve, amenintand cu alte perturbari ale traficului in timpul sezonului aglomerat al calatoriilor de vara, transmite Reuters, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Mai mult de 1.000 de zboruri programate miercuri in Germania au fost anulate de compania aeriana germana Lufthansa, al carei personal de la sol organizeaza o greva de o zi, cerand o majorare salariala, a anuntat marti Lufthansa, citata de Reuters . Luftahnsa, cel mai mare transportator aerian din Europa,…

- Personalul de la sol de la compania aeriana germana Lufthansa va organiza miercuri o greva de o zi, cerand o majorare salariala de 9,5%. Greva va conduce la ”numeroase intarzieri si anulari” de zboruri, intr-un moment si asa tensionat pentru sectorul transportului aerian european, transmite AFP, citata…

- Personalul de la sol de pe aeroportul Roissy-Charles de Gaulle a organizat o serie de greve, cerand o crestere a salariilor pentru a atenua impactul inflatiei, incurajati de cererea in expansiune pentru calatorii aeriene si de lipsa de personal cauzata partial de pandemia de Covid-19. Lucratorii au…