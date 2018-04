Pilot unui avion, evacuat de politie din cabina de pilotaj

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman, șofer de TIR, care facea o cursa intre Italia și Belgia, a avut parte de o experiența șocanta in Germania. La un moment dat, barbatul s-a uitat in oglinda retrovizoare și a observat conturul unui om sub prelata. Barbatul a sunat la Poliție și a oprit TIR-ul pe banda de urgența…

- Panica la bordul unui avion care venea la Bucuresti din Marea Britanie. "Am crezut ca asist la un atac terorist" - spune una dintre romancele de la bord. Un pasager bulgar a incercat sa intre in cabina, peste piloti. Dupa un scandal care a durat cateva minute bune, insotitorii de bord ajutati de alti…

- Un tanar aflat la bordul unui avion Blue Air care efectua o cursa pe ruta Birmingham-București a incercat sa deschida cockpit-ul in plin zbor și sa intre peste piloți. Barbatul a fost imobilizat de echipajul de la bord. Intr-un comunicat de presa, compania aeriana explica incidentul spunand ca ”In timpul…

- Compania aeriana Blue Air a anuntat ca echipajul unui avion care circula pe ruta Birmingham-Bucuresti a fost nevoit sa imobilizeze un pasager, din cauza unui incident la bordul aeronavei. Pasagerul bulgar ar fi incercat sa intre in cabina piloților, forțand ușa și intreband șefa de cabina care este…

- Compania aeriana Blue Air a anuntat miercuri ca echipajul unui avion care circula pe ruta Birmingham-Bucuresti a fost nevoit sa imobilizeze un pasager care a avut un comportament neadecvat. Un barbat de 23 de ani a provocat un incident la bordul unei curse aeriene Birmingham – București, operata…

- In Romania exista, momentan, destul de putine variante pentru cei care doresc sa devina piloti comerciali si de linie. Scoala de Pilotaj aviatic este o varianta, ce le ofera amatorilor oportunitatea de a face practica pe unele dintre cele mai performante simulatoare de zbor!

- Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat marti compania aeriana. Atacatorul nu era inarmat si a fost imobilizat in cele din urma de catre insotitorii de zbor. In urma acestui incident,…

- O bomba explodeaza in cala unui avion aflat aproape de Timișoara. Cabina se depresurizeaza, piloții cer permisunea sa aterizeze de urgența. E doar un scenariu sinistru, dar știm ce trebuie facut in astfel de situații? Aeroportul Internațional Timisoara a fost, joi seara, scena unui exercițiu pe tema…