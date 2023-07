Stiri pe aceeasi tema

- Un preot ortodox din Rusia a provocat un accident grav de circulație in timp ce conducea sub influența alcoolului. Imaginile filmate de un martor il surprind pe preot in haine civile, fiind scos din mașina dupa accidentul in care a lovit mai multe autoturisme parcate. ???? Shocking Incident in Volgograd…

- Actrita Isabelle Adjani va fi judecata pe 19 octombrie la Tribunalul Penal din Paris pentru frauda fiscala si spalare de bani, a anuntat marti o sursa judiciara citata de AFP. Actrita este suspectata ca nu a platit taxele pentru transferul a 1,2 milioane de euro, in urma unei donatii din partea unui…

- Europe’s natural gas market still faces the risk of volatile prices this winter even though the worst in the continent’s energy crisis seems to be over, according to the International Energy Agency, according to Bloomberg. “Major uncertainties remain ahead of the upcoming heating season,” the Paris-based…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va prezida o noua celula interministeriala de criza, vineri, la ora 13.00 (11.00 GMT) la Paris, pentru a doua oara in doua zile, dupa o a treia noapte de violente in Franta, in urma mortii unui adolescent ucis de un politist, anunta AFP. Seful statului, care se…

- Proteste masive și tensiuni sociale au erupt, peste noapte, in Paris, ca urmare a unui episod de brutalitate a poliției in care a fost ucis un adolescent de 17 ani pentru ca nu s-a oprit la semnalele polițiștilor rutieri, relateaza BBC. Protests erupt in France after teenager shot dead in Paris suburb…

- Donald Trump s-a dus la un restaurant cubanez dupa ce a plecat miercuri de la Tribunalul din Miami și a promis ca achita toate comenzile celor de acolo, dar a plecat dupa 10 minute fara sa achite nici macar o cafea. Dupa ce a plecat de la Tribunalul din Miami unde i-au fost aduse la […] The post Trump…

- Criza bancara din SUA, posibilitatea ca administrația de la Washington sa intre in incapacitate de plata și creșterea prețului gazelor in Europa sunt cele mai mari riscuri pentru evoluția economiei mondiale, potrivit unui raport publicat de economiștii bancii olandeze ING. Termenul ”policriza” – in…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineața, intr-un tren de calatori in care se aflau 100 de persoane, in județul Cluj. Garnitura nu era in mers, iar oamenii au coborat la timp. ”Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit la un incendiu care s-a manifestat la compartimentul motor al unui…