Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de luta al regimului sirian a fost doborat marti de armata turca in provincia Idleb, in Siria, unde confruntari armate violente au loc intre militarii celor doua tari, a anuntat un ONG, care precizeaza ca pilotul avionului a murit, relateaza AFP.

- Lady Gaga si-a lansat, vineri, primul single solo din ultimii trei ani, „Stupid Love”. Piesa are si un videoclip antrenant, in care Lady Gaga apare ca o fiinta extraterestra cu parul roz, care isi cauta dragostea. „Stupid Love” urmeaza piesei ”The Cure”, single-ul solo lansat in 2017, si colaborarilor…

- Cea mai de temut drona din lume este in Romania, la Campia Turzii. Este vorba de modelul MQ-9 Reaper, acelasi tip de drona care l-a ucis pe generalul iranian Qassem Soleimani si este arma folosita de armata SUA pentru distrugerea tintelor aflate in...

- FOTO – Arhiva Cea mai temuta arma din lume e in Romania, la Cluj. E vorba de drona MQ-9 Reaper, care a fost folosita de americani la asasinarea generalului iranian Quasem Soleimani, potrivit Mediafax. Avionul de lupta fara pilot se afla la baza aeriana din Campia Turzii si va fi testat si de soldatii…

- Cea mai temuta arma din lume e in Romania, drona MQ-9 Reaper, care a fost folosita de americani la asasinarea generalului iranian Quasem Soleimani, este la Campia Turzii și va fi testata de soldații romani intr-un exercițiu comun al NATO, anunța MEDIAFAX.Avionul de lupta fara pilot, cea mai…

- Cea mai temuta arma din lume e in Romania, drona MQ-9 Reaper, care a fost folosita de americani la asasinarea generalului iranian Quasem Soleimani, este la Campia Turzii si va fi testata de soldatii romani intr-un exercitiu comun al NATO. Avionul de lupta fara pilot, cea mai temuta arma din lume, a…

- Un fost operator de drone din armata SUA a povestit ororile pe care afost nevoit sa le duca la indeplinire urmand ordinelesuperiorilor. Barbatul a relatat cum a ucis intr-un atac un copildespre care superiorul sau a spus ca era doar „un nenorocit decaine”. Brandon Bryant a fost trata pentru sindrom…

- Cea mai de temut drona din lume este in Romania. Modelul MQ-9 Reaper, același tip de drona cu cea care l-a ucis pe liderul iranian Qasem Soleimani, va desfașura misiuni la Campia Turzii. Cu o raza de acțiune de 1850 de kilometri, dronele MQ-9 Reaper de la Campia Turzii pot acoperi intreg bazinul Marii…