Pilonul II de pensii: peste 2,1 milioane de români au strâns în conturile personale peste 10.000 de lei în peste 11 ani Datele prezentate de APAPR arata ca in 2019 randamentul investițional mediu al fondurilor de Pilon II a atins un nivel record pentru ultimii 9 ani, de 11,8%. Media anualizata pe toata perioada de funcționare de aproape 12 ani a Pilonului II a ajuns la 8,35%, caștigul net generat de fonduri exclusiv in beneficiul participanților fiind de 2,6 miliarde de euro dintre cele 13,5 miliarde aflate in prezent in administrare. "Fondurile de pensii private de Pilon II au inregistrat in 2019 cele mai bune performanțe investiționale din ultimii 9 ani, iar rezultatele cumulate pe toata perioada de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

