Pilonul II de pensii, lovitură de la inflaţie. Ce s-a întâmplat cu banii oamenilor Pana si banii adunati la Pilonul II de pensii sunt afectati de inflatie. Activele fondurilor de pensii private Pilon II s-au depreciat cu 1 mld. lei, conform autoritatilor. Valoarea fondurilor a ajuns la la 86 mld. lei. Astfel, cele sapte fonduri de pensii private Pilon II – care au 61% din investitii in titluri de […] The post Pilonul II de pensii, lovitura de la inflatie. Ce s-a intamplat cu banii oamenilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Pe fondul cresterii peste asteptari a inflatiei, ceea ce a dus la cresteri de dobanzi, inclusiv la titlurile de stat, dar si in contextul in care Bursa s-a depreciat cu 3,5% in noiembrie, cea mai slaba luna din ultimele 12, activele fondurilor de pensii private Pilon II s-au depreciat cu 1 mld. lei.

