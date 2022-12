Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data, in 14 ani de functionare a sistemului de pensii private Pilon II, prin care salariatii contribuie cu o parte din salariul brut, a fost trecut pragul de 1 miliard de lei, contributiile trimise intr-o luna. In luna octombrie a acestui an, aproximativ 4 milioane de salariati romani care…

- ”Record absolut de investitori la Bursa de Valori Bucuresti (BVB): peste 128.000 de investitori directi sunt prezenti pe bursa romaneasca, dupa cum arata datele Fondului de Compensare al Investitorilor (FCI) la finalul primelor 9 luni. Este cea mai mare valoare inregistrata la BVB si a depasit substantial…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 88,71 miliarde lei, la sfarsitul lunii septembrie 2022, in crestere cu 2% fata de nivelul inregistrat la 30 septembrie 2021, conform Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Odata cu inaintarea in varsta, anumite prioritati se schimba, la fel ca nevoile noastre financiare si ca modelul dupa care cheltuim si economisim bani. Planurile noi, precum achizitia unei locuinte sau intemeierea unei familii incep sa se contureze.Siguranta financiara si pregatirea pentru…

- Investiția in fonduri de pensii este mai ușor de ințeles pentru romani pentru ca asociaza fondul de pensii cu pensia. Au auzit acest cuvant, știu despre el și știu ca este vorba despre ceva pe termen lung, susține Dana Dima (Demetrian), vicepreședinte executiv RetailandPrivate Banking BCR.

- 11.000 de participanți sau beneficiari ai Pilonului II de pensii (pensii obligatorii administrate privat) au incasat circa 182 milioane de lei in primele șase luni din acest an, arata cele mai recente dater ASF. Din valoarea totala a plaților efectuate, un procent de 88% a fost aferent deschiderii dreptului…

- Trei mari falimente au avut loc in ultimii ani in asigurari sub 'atenta supraveghere' a Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF): City Insurance, Carpatica Asigurari și Astra Asigurari, toate controlate de oameni de afaceri romani cu legaturi politice, au lasat in urma zeci de mii de oameni care…