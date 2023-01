2022 a reprezentat cel mai dificil an pentru Pilonul II de pensii, singurul pe minus in 15 ani de activitate, iar administratorii au trebuit sa aduca bani de acasa pentru a compensa pierderile unor participanți, dar chiar și așa caștigul financiar a fost mai mare decat daca sumele virate banii ar fi fost depuse in depozite bancare in lei, actualizate cu inflația ori folosite pentru a acumula euro, susține APAPR - asociația administratorilor fondurilor de pensii private.