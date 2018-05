Pilonul II de pensii a acumulat o sumă uriașă în 10 ani de funcționare Pilonul II de pensii a acumulat o suma uriașa in zece ani de functionare, inregistrand un randament destul de bun. Pensiile administrate privat, Pilonul II, au ajuns la active de 42,7 miliarde lei dupa 10 ani de functionare, din care 7 miliarde lei reprezinta castigurile nete, inregistrand un randament mediu anual de 8,15%, a anuntat, The post Pilonul II de pensii a acumulat o suma uriașa in 10 ani de funcționare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

