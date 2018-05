PILONUL II: Câţi bani erau în conturi la sfârşitul lunii martie. Datele ASF Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 25,95 miliarde de lei, respectiv 61,03%. Pe locul doi de afla actiunile, cu 8,65 miliarde de lei (20,35%). Depozitele bancare se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 3,54 miliarde de lei, respectiv 8,33% din totalul activelor.



Conform datelor ASF, valoarea activului total al fondurilor de pensii de pe Pilonul II era de 42,529 miliarde de lei, la 31 martie 2018, iar valoarea activului net era de 42,509 miliarde de lei.



