- Finalizarea cadrului legislativ privind dezvoltarea pilonului II de pensii reprezinta una dintre prioritatile trimestrului urmator, a anuntat joi premierul Viorica Dancila. "Finalizarea cadrului legislativ privind dezvoltarea pilonului II de pensii reprezinta una din prioritatile trimestrului urmator,…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat joi, in ședința de Guvern, ca nicio persoana nu va avea nicio pensie diminuata de la stat, daca contribuie la Pilonul II de pensii.„Pentru ca in ultima perioada au aparut o serie de speculații in spațiul public, vreau sa fac cateva precizari legate de Pilonul…

- Liberalii resping "tentativa de furt" din banul privat al contribuabilului la Pilonul II de pensii a PSD si a aliatilor sai, a declarat, miercuri, presedintele PNL, Ludovic Orban, mentionand ca aceasta chestiune este extrem de grava si ar putea fi temeiul unei motiuni de cenzura. "PNL respinge…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila a declarat ca " se lucreaza la un pachet privind pilonul II de pensii". Ea nu a dat detalii insa a aratat ca va avea o discuție pe aceasta tema și cu ministrul muncii, Lia Olguța Vasilescu. Intrebata despre scaderile de contribuții la pensia privata sesizate de mai…

- Un nou set de norme aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Noile reglementari prevad introducerea, incepand cu data de 1 aprilie, a plaților eșalonate pentru Pilonul II și Pilonul III de pensii private. Pana in acest moment, cei care beneficiau de astfel de pachete primeau banii intr-o…

- "Noi am reformat sistemul de pensii și s-a introdus atat pilonul 2 cat și pilonul 3. Am auzit diverse critici legate de pionul 2. Pilonul 2 este o contribuție pe care o platesc salariații, dar care este administrata privat. Exista anumite semne de intrebare referitoare la eficiența acestor fonduri.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari miercuri ca nu se desfiinteaza pilonul 2 de pensii, dar a precizat ca este in analiza posibilitatea ca fiecare persoana sa poata sa aleaga daca vrea sau nu sa cotizeze la acest pilon.

- In prezent, BCR Pensii aplica un comision reprezentand 3% din contributia bruta a participantilor. Cu cat contribuția este mai mare, cu atat valoarea nominala a comisionului este mai mare. Prin masura aplicata de la 1 iunie 2018, comisionul aplicabil contributiilor va ramane la 3%, dar nu…