Pilda lucratorilor rai ,,Zis a Domnul pilda aceasta: Era un om oarecare stapan al casei sale, care a sadit vie. A imprejmuit o cu gard, a sapat in ea teasc, a cladit un turn si a dat o lucratorilor, iar el s a dus departe. Cand a sosit timpul roadelor, a trimis pe slugile sale la lucratori, ca sa i ia roadele. Dar lucratorii, punand mana pe slugi, pe una au batut o, pe alta au omorat o, iar pe alta au ucis o cu pietre. Din nou a trimis alte slugi, mai multe decat cele dintai, si au facut cu ele tot asa. La urma, a tri ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Eu am vazut ca inclusiv lideri de la PSD si chiar domnul Dragnea se plangeau ca domnul Iohannis nu-si joca rolul de mediator. Dar hai sa-l lase PSD pe domnul Iohannis sa-si joace rolul de mediator, rolul care e prevazut in Constitutie, sa trimita la plimbare pseudoguvernul pe care il avem acum si…

- "Cred ca azi doamna ministru Ioana Bran, avand ocazia sa stea printre sportivii nostri, va discuta cu ei si va intelege si acest fenomen al inaltei performante care nu e usor deloc. Iar in masura posibilitatilor sper sa ajute nu numai canotajul, ci tot sportul romanesc. Deoarece cu o floare nu se…

- "Nu stiu cine a redactat documentul, dar sunt de acord 100% cu continutul acestui document. Dincolo de calculele politice, trebuie sa faci si calcule legate de siguranta nationala. Eu il consider un pericol pe domnul Iohannis la adresa sigurantei nationale. A facut doua lucruri pentru care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca a avut o intalnire cu fostii lideri ai partidului Vasile Blaga si Crin Antonescu, precizand ca discutiile nu au vizat alegerile europarlamentare. "Am vazut si stiri ca am avut o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga despre…

- Președintele Moraru a declarat in repetate randuri ca lupta cu mentalitațile retrograde moștenite de la Silvian Ciuperca. Nu l-am crezut pe cuvant și, pe aceasta cale, ne cerem scuze! Acum insa, suntem in masura sa va prezentam public dovada. Victor Moraru are, in sfarșit, dreptate. Activitatea sa administrativa…

- Domnul deputat SORIN LAZAR, vicepreședinte al Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților, in ședința din data de 19 iunie 2018 (ședința ce a avut ca invitat pe Ministrul Finanțelor Publice), a dezbatut alaturi de colegii din comisie Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea…

- Patru persoane din judetul Olt nascute in 1918, anul Marii Uniri, au fost felicitate miercuri de catre prefectul Petre Silviu Neacsu si sefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI), informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt. "Astazi a debutat in judetul…

- "Sunt niste valori ale democratiei sociale modern-europene, de centru-stanga, care au fost abandonate de partidul meu anterior si multi, nu numai tineri, ci si cetateni pro-europeni din Romania cauta acest tip de noua politica si speram sa avem succes, deoarece este o mare lupta”, a afirmat Ponta.…