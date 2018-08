Pilda datornicului nemilostiv: Este prea aproape Cerul ca Dumnezeu sa fie departe!

Intr o lume in care raul se multiplica pe zi ce trece, Evanghelia aduce dragostea lui Dumnezeu, ca fiecare sa poata ierta. Si daca am face un efort de vointa si credinta, starea ar fi asa cum o cerem la sfintei slujbe: ,,Cu pace Domnului sa ne rugam". Ectenia mare Sfintii Parinti ne spun ca iertarea este fiica mai mare a dragostei si prin urmare, ea va avea ultimul cuvant, deoarece ,,dragostea nu cade niciodata" I Cor.XIII,8 si ajunge chiar in fata Stapanului. Evanghelia Duminici a 11 ...