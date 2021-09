Pilda datornicului nemilostiv – Duminica a XI-a dupa Rusalii

Stiri pe aceeasi tema

- Evanghelia Duminicii a 6-a dupa Rusalii descrie minunea vindecarii slabanogului din Capernaum (Matei 9, 1-8). Aceasta Evanghelie ne descopera ca Hristos iarta pacatele și ii daruiește vindecare bolnavului ținand seama de credința celor care aduc la El pe omul pacatos și bolnav: “Și vazand Iisus credința…

- Nu este la prima editie Scoala de vara „Iisus in sufletul copiilor”, organizata de Parohia Ortodoxa Luncani intre 12 si 15 iulie. Am asistat la ceremonialul de inchidere, in curtea Bisericii din localitate, cand am aflat de la preotul paroh Vasile Ginju ca in fiecare zi au fost 3-4 activitati dintre…

- Evanghelia se deschide cu trimiterea celor doisprezece in misiune. Toti sunt trimisi, nimeni nu este exclus, aceasta arata ca vestirea Evangheliei nu este rezervata numai unor membrii din comunitate. Ucenicul care nu simte nevoia de a impartasi cu altii darul primit, probabil nu este inca convins ca,…

- Nimic mai firesc decat ca in prima Duminica dupa Rusalii sa celebram sfințenia și pe sfinți, amintindu-ne de ipostazele in care Duhul Sfant se furișeaza in viețile noastre, corectandu-ne traiectoria Imparației, spre a ne aduce vii la picioarele Crucii. Suntem intr-o duminica in care deslușim faptul…

- Doar cateva zeci de firme au fost calcate, in prima parte a anului, de inspectorii fiscali. Aceștia au reușit sa aplice amenzi doar unui numar de 16 firme. Trei patroni de firme s-au ales cu dosare penale, pentru un gaura de 740.572 de lei facuta bugetului de stat. Antifrauda Fiscala pare aproape invizibila,…

- Sub sloganul „Deschiși permanent pentru cunoaștere!”, specialistii Observatorului Astronomic „Victor Anestinˮ din cadrul Complexul Muzeal de Stiintele Naturii „Ion Borcea” Bacau,va invita in perioada15.06.2021 – 15.09.2021, la o sesiune de spectacole de planetariu. Acestea se vor desfașura de marti…

- Anul trecut a fost un soare torid și vant din fața. Acum a fost ploaie și vant din spate. Indiferent de condițiile meteo, Turul Colinelor iși pastreaza insa farmecul. Și ramane o atracție pentru iubitorii de ciclism. La cea de-a doua ediție, derulata weekend-ul trecut, competiția organizata de ACS Rally…

- Vineri, 11 iunie se da startul celei de-a 16-a ediții a Campionatului European de fotbal. Deși amanat cu un an din cauza pandemiei, turneul final și-a pastrat denumirea de Euro 2020 și vine cu mai multe premiere. Cea mai importanta este faptul ca propune 12 orașe gazda din 12 țari diferite. Turneul…