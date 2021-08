Pif, vedeta incontestabila a revistei care-i purta numele, și-a facut apariția in paginile revistei „Vaillant”, in 1952 . In epoca „Vaillant”, el și Hercule aveau statutul de animale de companie intr-o familie formata din tonton (unchiul) Cezar, tante Agathe și fiul lor, Doudou, care avea un singur fir de par in varful capului – dar lung și spiralat. Bineințeles ca nu o data Pif era trimis sa „domicilieze” in cușca...