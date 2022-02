Pietonii și șoferii, luați la control de Poliție! Peste 100 de amenzi în câteva ore n data de 2 februarie a.c., in intervalele orare 08:00-13:00 și 15:00-20:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara, impreuna cu cei ai secțiilor urbane din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au acționat pe principalele artere din municipiu, pentru asigurarea unui climat de siguranța rutiera, precum și pentru prevenirea accidentelor produse pe fondul indisciplinei pietonale. Polițiștii au controlat 267 de autovehicule, au legitimat 332 de persoane și au efectuat 45 de testari cu aparatul alcooltest. In cadrul acțiunii au fost aplicate 102 sancțiuni contravenționale, in valoare de 19.355 de lei,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

