- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Nationale si Europene au desfașurat pe 3 martie, in intervalul orar 9.00-13.00, respectiv 15.00 – 18.00o acțiune cu scopul prevenirii accidetelor de circulație produse pe fondul nerespectarii regimului legal de viteza. S-a acționat pe DN1 E 60…

- A devenit traditie ca, la debutul anotimpului florilor, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau sa desfasoare o actiune ce are ca „grup tinta” participantele la trafic. Astfel, ca in fiecare an, de 1 Martie, politistii rutieri „s-au inarmat” cu martisoare si felicitari,…

- Peste 490 de nereguli rutiere constatate de politistii rutieri in weekend / Soferii ”grabiti” și prietenii lui Bachus au fost in vizorul politistilor In perioada 05 – 07 februarie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, au organizat o diferite acțiuni preventiv-combative pentru diminuarea riscului rutier pe drumurile ce tranziteaza județul.

- 33.000 de euro au fost ridicați de polițiști și un autoturism de lux a fost indisponibilizat, intr-un dosar penal in care un barbat, din Braila a fost arestat pentru ca ar fi inlesnit practicarea prostitutiei de catre patru femei. Ieri, politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, au continuat activitatile de prevenire si combatere a indisciplinei in trafic si au aplicat peste 180 de sanctiuni contraventionale cu o valoare totala de peste 48.000 de lei.

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au sancționat zeci de șoferi care nu au respectat prevederile Codului rutier. Intr-o singura zi, valoarea totala a sanctiunilor aplicate este de peste 28.000 de lei. Acțiunea Poliției rutiere Buzau a avut loc miercuri.…