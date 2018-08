Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este aglomerat astazi la intrare in Ovidiu pe sensul dinspre Mihail Kogalniceanu. Se circula in coloana de la densul giratoriu de la Celsy pana la sensul giratoriu de la intrarea pe Autostrada A4. In zona a avut loc si un accident rutier, un autoturism Chevrolet inmatriculat in judetul…

- Codul rutier nu reglementeaza numai circulația vehiculelor, ci conține și prevederi legate de obligațiile pe care le au pietonii in trafic. In acest articol prezentam ce reguli trebuie sa respecte pietonii atunci cand circula pe drumurile publice. Pietonii sunt obligați, atunci cand sunt in trafic,…

- V. Stoica Un accident rutier petrecut ieri dimineața pe Centura de Est a municipiului Ploiești – la intersecția cu drumul care merge spre Rafov – in apropiere de Ghighiu, i-a șocat pe toți cei care au fost martorii aflați in trafic la ora producerii evenimentului respectiv. Doua autoturisme și o motocicleta…

- Un accident feroviar s-a produs, miercuri seara, in jurul orei 22,00, pe DN 17D, in localitatea bistriteana Feldru, in urma caruia patru persoane au fost ranite, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul...

- Un accident in lant a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN39 pe podul de la Agigea.Din primele informatii mai multe masini au fost implicate, iar o persoana ar fi fost ranita. In zona se circula alternativ pe o singura banda. Din cauza accidentului traficul este ingreunat. Potrivit IPJ Constanta, sase…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN79 E671 Oradea Salonta, intre localitatile bihorene Les si Nojorid, a avut loc in jurul orei 06.00 o coliziune intre un autocar, un microbuz si o autoutilitara.Potrivit primelor date, trei persoane au suferit leziuni…

- Traficul rutier este restrictionat, marti, pe Calea Victoriei din București, intre bulevardul Ion Campineanu si bulevardul Regina Elisabeta, precum si pe strada Constantin Mille, pana la ora 11.00.​

- Traficul rutier este blocat temporar la aceasta ora in Defileul Jiului, unde a avut loc un accident rutier cu doua victime. Un tir condus de un tanar de 22 de ani s-a ciocnit cu o masina la volanul careia se ...