Stiri pe aceeasi tema

- Doi localnici din Gheraseni au avut ghinionul, sambata, sa fie in intersecția și momentul in care doua autoturisme au fost implicate intr-un accident. Dupa coliziune, una dintre mașini a intrat in ei. Victimele au ajuns la spital. In timp ce conducea autoturismul in localitatea Gheraseni, pe Drumul…

- Tanarul de etnie roma, care in septembrie 2018 a facut prapad cu o mașina furata in parcarea de la Școala nr.1 de pe Bulevardul Nicolae Balcescu, a recidivat. Astazi dupa-amiaza a furat autoturismul angajatului unei stații GPL de pe Strada Transilvaniei și l-a facut praf de un stalp. A gasit mașina…

- Accident grav produs in urma cu puțin timp pe DN 10, in localitatea Vernești. Trei oameni au fost raniți dupa ce un autoturism a lovit mașina din fața sa. Din primele date, un tanar de 25 de ani, din Unguriu, in timp ce se deplasa spre Brașov, s-a izbit de mașina din fața al carei […] Articolul VIDEO…

- Accident grav miercuri seara pe DJ 203K, in Maracineni. In timp ce conducea autoturismul spre Buzau, un șofer de 33 de ani din Sapoca a surprins și accidentat o femeie pieton de 57 de ani din Maracineni, care s-ar fi angajat in traversarea drumului prin loc nepermis și fara sa se asigure. Pietonul a…

- Tragedie pe DN 11, in Lunca Calnicului: Doi batrani au fost spulberați de o mașina. Victimele, una de 81 de ani, iar cealalța de 86 de ani, au ajuns in stare grava la spital, cu traumatisme craniene și picioarele zdrobite, potrivit brasovstiri.ro.Cei doi batrani au fost loviți de o mașina…

- Accident grav miercuri seara pe DJ203L. Din primele date, in timp ce conducea un autoturism pe drumul județean, la ieșire din localitatea Dealul Viei catre Merei, o conducatoare auto de 49 de ani, din Pietroasele, a surprins și accidentat un barbat de 55, care s-ar fi angajat in traversarea drumului…

- UPDATE Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea autoturismul pe raza localitații Vadu Pașii catre intersecția cu DN2E85, un șofer de 24 de ani a surprins și accidentat un pieton de 57 de ani, care s-ar fi angajat in traversarea drumului prin loc nepermis și fara sa se asigure. Atat șoferul,…

- Pietoni, mare atenție cand va angajați in traversarea strazii chiar și pe zebra! Un autovehicul nu poate fi oprit intr-o secunda! O tanara, de 30 de ani, din localitatea Topliceni, a fost acroșata de o mașina in timp ce incerca sa traverseze strada Stadionului din Rm. Sarat. Șoferița care a provocat…