Pieton ucis de un motociclist In aceasta seara, in jurul orei 18.30, polițiștii rutieri au fost sesizați sa intervina la un eveniment rutier produs pe DJ 151D, in localitatea Gheorghe Doja, la km. 6+300 m. Din primele cercetari efectuate la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat, de 38 de ani, din comuna Corunca, in timp ce conducea o motocicleta, pe relația Acațari- Ungheni, a accidentat un pieton, barbat... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

