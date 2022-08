Pieton ranit in urma unui accident rutier in Constanta! In ce zona s-a produs evenimentul

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta a fost solicitat sa intervina in Navodari. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima prezinta traumatism cranio cerebral, traumatism al membrelor inferiaore si…

- Un pieton a fost ranit, duminica, in urma unui accident produs pe DN 6, la Mihailesti, in care au fost implicate trei autoturisme, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In urma cu cateva momente, Serviciul de Ambulanta Judetean a fost solicitat sa intervina in localitatea Amzacea din judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. In eveniment sunt implicate un autoturism si o bicicleta. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima…

- UPDATE: La accident este o victima fara marca traumatica. Victima va merge la spital pentru supraveghere. Cisterna este incarcata cu motorina, sunt scurgeri de combustibil atat din rezervor, cat si din cisterna. La locul incidentului se deplaseaza si echipajul CBRN. In urma cu cateva momente, Serviciul…

- GRABA… Un copil in varsta de 10 ani a fost transportat, duminica dupa-amiaza, la Spitalul Județean Vaslui, dupa ce mașina in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier. Din cate se pare, incidentul in care au fost implicate doua autoturisme, s-a produs ca urmare a neacordarii de prioritate.…

- Salvatorii au fost solicitati sa intervina luni, 13 iunie, in municipiul Constanta.Conform primelor informatii furnizate de ISU Constanta, apelul la numarul unic de urgenta 112 a anuntat un accident rutier produs in zona sensului giratoriu de la Lukoil situat la iesire din oras, spre Valu lui Traian.…

- Accident rutier produs intre doua autoturisme, pe raza localitatii Lunca Corbului. Intervin pompierii de la Sectia Costesti cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD de prim ajutor calificat., transmite ISU Arges. In urma evenimentului a rezultat o victima, fata de aproximativ…

- Tanar de 18 ani, ranit intr-un accident rutier produs in Munții Apuseni. Mașina sa, lovita din sens opus de un alt autoturism Un tanar de 18 ani, a fost ranit intr-un accident de circulație produs la pe raza comunei Poiana Vadului. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, o femeie de 37 de ani, din Poiana…