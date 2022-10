Pieton ranit grav in urma unui accident produs in Medgidia. In ce zona s-a produs evenimentul

Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati azi, 26 septembrie, sa intervina in Constanta,in zona Tomis 2.Potrivit ISU Dobrogea, este vorba despre un accident rutier.In urma imapctului, o victima, pieton, a fost ranita. Victima…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Nicolae Balcescu din judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs langa Biserica din localitate. Un tir a intrat intr o stalp. La locul accidentului…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Valu lui Traian. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier pe Strada Principala. In urma impactului, un pieton a fost ranit. Acesta a fost lovit de o masina. La…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe bulevardul I.C.Bratianu. In urma impactului, un pieton a fost ranit. Victima este inconstienta. La…

- UPDATE O victima constienta, a fost transportata la spital.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada Suceava, zona Mega Image. In evenimentul…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Mangalia. Din primele informatii este vorba despre un incendiu auto produs pe strada Oituz.La locul accidentului au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor precum si echipaje ale Politiei…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Faclia din judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs la troita. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima este constienta si…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Eforie Nord, pe varianta. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, un pieton a fost ranit. Victima este constienta.La locul accidentului au fost trimise…