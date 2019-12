Pieton omorât în timp ce traversa strada Un barbat in varsta de 70 de ani a murit dupa ce a fost lovit de un autoturism, in timp ce incerca sa traverseze strada. S- a intamplat pe DN65, Albota. A intervenit echipajul SMURD de terapie intensiva mobila, care a constatat decesul barbatului. “Din verificarile efectuate pana in acest moment, de catre politistii Serviciului […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

