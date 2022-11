Pieton lovit în plin de o autospecială de poliție, la Negrești ULTIMA ORA… O ambulanța care aparține Serviciului de Ambulanța Județean Vaslui a fost solicitata sa intervina in cazul unui accident produs in orașul Negrești. Din primele informații a reieșit ca un pieton a fost lovit de o autospeciala de poliție. In urma impactului pietonul, o femeie de 58 de ani, a suferit un tramatism craniocerebral […] Articolul Pieton lovit in plin de o autospeciala de poliție, la Negrești apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PERICULOS… Pompierii militari au intervenit cu o autospeciala de stingere echipata cu modul pentru descarcerare, doua ambulanțe și echipaje specializate pentru asigurarea masurilor PSI, evaluarea victimelor și acordarea primului ajutor medical in urma producerii unui accident rutier in orașul Negrești,…

- EDUCAȚIE… Copiii din Barlad au avut ocazia sa se plimbe cu autospeciala de poliție in cadrul unei acțiuni desfașurate sambata, 15 octombrie, de catre polițiștii Serviciului Rutier, Biroului Siguranța Școlara și cei ai Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații. Evenimentul a avut loc…

- TRAGIC… Accident rutier grav, petrecut astazi, 7 octombrie, in comuna Zorleni. Un copil de 2 ani a fost lovit de o mașina, minorul fiind lasat pe drum nesupravegheat. A fost solicitata o ambulanța la 112, copilul fiind conștient. A fost alocata o ambulanța SAJ Vaslui – Substația Barlad, de tip C2 cu…

- ULTIMA ORA… O minora a fost victima unui accident rutier in care a fost implicata și o autospeciala a Poliției Rutiere. Accidentul a avut loc pe trecerea de pietoni situata in apropierea fostei fabrici ICIL. Martorii povestesc ca fetița a incercat sa traverseze strada, moment in care autospeciala de…

- De multe ori polițiștii sunt primii sosiți la locul producerii unui eveniment soldat cu victime omenești, iar viața acestor oameni atarna de rapiditatea cu care se intervine pentru acordarea primului ajutor de baza, pana la sosirea personalului specializat din cadrul SMURD sau al Serviciului de Ambulanța…

- Un șofer de 29 de ani, din Galați, a pierdut controlul volanului și a patruns cu mașina pe trotuar. El a lovit o fetița de trei ani care se plimba cu trotineta. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție, accidentul a avut loc marți, 6 septembrie, in jurul orei 18.59. Un șofer, in varsta de 29 ani,…

- HOTI…Tot mai multi posesori de autoturisme se plang ca le dispar catalizatoarele de pe masini si multe plangeri au fost inregistrate la politie. La nivelul municipiului Vaslui, astfel de furturi s-au inregistrat mai ales in parcarile din zona Garii si din strada Traian, in locuri neacoperite de sistemul…

- Poliția Rutiera Buzau a demarat cercetari pentru a descoperi cauzele și vinovații in cazul accidentului rutier in care a fost implicata o autospeciala a Serviciului Roman de Informații. O camera de supraveghere a surprins mașina de intervenție efectuand o manevra riscanta. Evenimentul rutier a avut…