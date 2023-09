Pieton lovit de un taximetrist pe o trecere pentru pietoni pe strada Poetului

Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 14 ani a fost lovit de un autoturism, miercuri pe trecerea pentru pietoni. Serviciul de Ambulanța Județean Arad a intervenit, miercuri dimineața, in jurul orei 8, pe strada Condurașilor din municipiu, unde un baiat de 14 ani a fost lovit de mașina in timp ce trecea strada pe trecerea…

- ACCIDENT rutier MORTAL in Unirea: Un barbat de 58 de ani a DECEDAT dupa ce a fost lovit de o mașina pe strada ACCIDENT rutier MORTAL in Unirea: Un barbat de 58 de ani a DECEDAT dupa ce a fost lovit de o mașina pe strada Un accident rutier mortal a avut loc marți, 19 septembrie 2023, in jurul orei 20.00,…

- In urma cu puțin timp a avut loc un grav accident de circulație chiar in centrul comunei Dumitra. Un barbat a fost lovit de un autobuz, se pare, in timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni. Acesta a fost transportat la spital. Accidentul s-a petrecut pe DN17 C, in localitatea Dumitra, in aceasta…

- Pe strada Nicolae Testemițanu din capitala, in imediata apropiere de IMSP Institutul Oncologic din Moldova, de doua saptamini este amenajata o trecere de pietoni care este vizibila doar de ciini. Panoul care semnalizeaza trecere de pietoni sta lipit chiar de pamint și poate fi cu greu observat de trecatori…

- O femeie a fost transportata la spital, dupa ce a fost accidentata vineri, pe o trecere de pietoni din municipiul Turda de un șofer care a fugit de la fața locului.„La data de 11 august a.c., in jurul orei 05.40, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier, produs pe strada Calea Victoriei…

- Un biciclist a lovit in plin mai mulți pietoni care traversau strada la intersecția Pieței Unirii cu strada Memorandumului. Incidentul s-a produs miercuri, 26 iulie, la ora 17.10. Biciclistul venea ”flower power”, pe banda de autobuz, dinspre strada Memorandumului, și la trecerea de pietoni a intrat…

- Un adolescent de 17 ani a fost injunghiat in zona omoplatului de un baiat de 14 ani. Cei doi au avut o altercatie, pe o strada din Ploiesti. Tanarul agresor s-a dezechilibrat si a cazut. Acesta s-a lovit la cap de o bordura. Atat victima, cat si atacatorul au ajuns la spital. Incidentul violent a avut…

- Doi adolescenți, un baiat și o fata, au fost atacați in timp ce se plimbau pe strazile orașului Turnu Magurele, de doi adolescenți de 14 și 16 ani. Tanarul a fost injunghiat de mai multe ori in spate și este internat acum la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala. Fata a scapat nevatamata. Incidentul…