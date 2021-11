Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 65 de ani a ajuns la spital in urma unui accident produs marți, 2 noiembrie, pe o strada din București.”In jurul orei 14:40, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Calea Vacarești.Conducatorul unei autospeciale de poliție care se deplasa…

- Sambata, in jurul orei 19:41, un barbat de 62 de ani, in timp ce conducea autoturismul, la intrarea pe str. Calea Bucovinei din C-lung Moldovenesc a surprins si accidentat pe un barbat in varsta de 41 de ani, din Moldovița, care traversa partea carosabila prin loc nepermis si fara sa se asigure corespunzator.…

- In timp ce conducea autotractorul pe DN 17, in localitatea Ilișești, un barbat de 37 de ani din judetul Hunedoara a surprins si accidentat o localnica de 94 de ani, angajata in traversarea strazii prin loc nepermis si fara sa se asigure. Din impact a rezultat ranirea femeii de 94 de ani, care a fost…

- Un barbat de 39 ani, din municipiul Botoșani, jud. Botoșani, a condus autoturismul pe str. Cuza Voda din Mun. Suceava, dinspre str. Ecaterina Teodoroiu catre str. Calea Unirii, iar in zona intersecției cu str. Plevnei a acroșat și accidentat pe o minora de 7 ani, din mun. Suceava, angajata in traversarea…

- Joi, 16 septembrie 2021, un barbat de 81 de ani din municipiul Gheorgheni, in timp ce conducea un autoturism pe strada Kossuth Lajos, a acrosat o minora de 5 ani care se angajase in traversarea regulamentara a partii carosabile.„In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea minorei care a fost transportata…

- Sambata noapte un barbat de 42 de ani a condus autoturismul pe DN2E-Marginea, din direcția Horodnic de Sus catre localitatea Clit. La un moment dat fost surprins de apariția pe partea carosabila a unui barbat de 61 de ani care s-a angajat in traversarea strazii prin loc nepermis. In aceste condiții…

- Duminica noapte un tanar de 20 de ani din municipiul Radauți, conducea autoturismul pe DN 17 A catre Dornești. La un moment dat, circuland in afara localitații, a acroșat pe un barbat de 35 de ani din comuna Dornești, care se angajase in traversarea strazii prin loc nemarcat și nesemnalizat, pietonul…

- Sambata in jurul orelor 1820, un tanar de 19 ani, din orașul Dolhasca, jud. Suceava, in timp ce conducea autoturismul pe str. Ștefan cel Mare din orașul Gura Humorului, avand directia de deplasare Frasin spre Suceava, a intrat in coliziune fața-spate cu autoturismul condus in fața sa de un barbat 27…