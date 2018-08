Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 39 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar. Accidentul s-a produs pe soseaua Chișinau-Hancești, la intrare in orasul Ialoveni.

- Un sofer de 24 de ani, aflat in stare de ebrietate avansata, a lovit mortal un biciclist de 61 de ani. Tragedia s-a petrecut in seara zilei de duminica, 29 iulie, in satul Halahora de Jos, Briceni.

- Un copil in varsta de 7 ani, din Craciunelu de Jos, a fost ranit foarte grav intr-un accident rutier produs miercuri seara. Potrivit IPJ Alba, in timp ce se plimba cu bicicleta baiatul a fost lovit de o mașina a carui șofer a schimbat, fara sa se asigure, direcția de mers. In urma impactului copilul…

- Un atelaj hipo condus de un carutas in varsta de 70 de ani in stare de ebrietate a fost lovit de doua automobile care circulau din sensuri opuse pe DN 2, la iesire din municipiul Ramnicu Sarat catre Focsani, scrie Agerpres. Traficul rutier a fost restrictionat miercuri timp de aproape o ora. Potrivit…

- Un barbat din judetul Galati a fost retinut pe baza de ordonanta, dupa ce, aflat sub influenta alcoolului, a accidentat un pieton si a fugit de la locul faptei, se arata intr-un comunicat transmis marti de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, un barbat de 61 ani, din…

- Duminica, 27 mai 2018, in jurul orei 22.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau pe strada Principala din Roșia de Secaș, l-au depistat pe un barbat de 37 de ani, din comuna Roșia de Secas, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma…