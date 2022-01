Pieton bătut şi lăsat lat în mijlocul drumului de un şofer nervos Politia il cauta acum pe acest sofer agresiv. Pietonul se pare ca traversase prin loc nepermis. Politistii ieseni cauta un sofer care a lasat lat pe mijlocul soselei un pieton care traversase neregulamentar. Cei doi s-ar fi batut pe mijlocul soselei, insa pietonul a fost "dovedit" de catre sofer, deoarece era si baut bine. Dupa conflict, soferul a plecat, el fiind cautat de catre politisti. Evenimentul a avut loc duminca seara, in zona Moara de Foc de pe soseaua Pacurari. Politistii de la Rutiera au facut masuratori la fata locului si au luat imagini de pe camerele de supraveghere. "La data de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

