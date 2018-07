Pieton amendat desi a traversat strada regulamentar. Cum a fost posibil Un politist din Vrancea a amendat o persoana care, in opinia sa, traversa strada prea incet pe trecerea de pietoni. Politistul s a laudat cu isprava sa pe reteaua de socializare Facebook, scrie Romania TV. Acesta a postat o fotografie cu amenda pe care a aplicat o pietonului care a indraznit sa nu grabeasca pasul.In urma postarii politistului, oamenii au reactionat extrem de dur, asa ca omul legii s a vazut nevoi sa stearga postarea. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

