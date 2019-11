Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, iar soția și fiul sau au ajuns la spital, dupa ce caruța in care erau a fost spulberata intr-o localitate din Braila de un camion condus de un șofer turc, potrivit Mediafax.Accidentul a avut loc in noaptea de miercuri spre joi, pe DJ 211 A, in localitatea Viziru. Potrivit…

- Asociația Milioane de Prieteni a primit, azi-dimineața, un urs ranit grav de mașina in județul Covasna, la Targu Secuiesc. Animalul este in stare foarte grava și se ia in calcul chiar eutanasierea animalului. In acest moment este investigat in detaliu de un medic, chiar la Sanctuarul Libearty din Zarnești.…

- Un barbat, in varsta de 64 de ani, a ajuns pe patul de spital, dupa ce a fost lovit de un Ford in timp ce traversa neregulamentar strada. Cazul a avut loc in seara zilei de ieri, in jurul orei 18:00, pe bulevardul Traian din sectorul Botanica al capitalei.

- Un mistreț lovit puternic de o mașina, pe un drum din județul Dambovița, a fost proiectat prin parbriz in autoturism. Șoferul ranit este in stare grava și a fost dus la spital, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților Poliției Dambovița, accidentul s-a produs luni seara in Contești, pe DN71.…

- Un barbat in varsta de 63 de ani a ajuns cu rani grave la spital dupa ce a fost lovit de o mașina pe DN 59.Victima a incercat sa traverseze strada... The post Timișean ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit pe trecerea de pietoni appeared first on Renasterea banateana .

- Ionut si Corina au murit loviti de un BMW care depasea neregulamentar. Fetita lor de nici 3 ani e in stare grava la spital, unde a fost dusa cu elicopterul, dupa accident. Doi tineri parinti au pierit luni la pranz pe un drum din Bihor, dupa ce masina in care se aflau alaturid e fetita lor de 2 ani…

- Un tanar a cazut de la nivelul 5 al unei cladiri, aflate in constructie. Accidentul s-a produs la ora 11.30, pe un santier din strada Bogdan Voievod din Chisinau. Cazul a fost confirmat de catre Agentia pentru Supraveghere Tehnica.

- O tanara de 22 de ani a cazut in dimineata zilei de vineri, 18 octombrie, cu masina de pe un pod pe Transfagarasan. Accidentul s-a produs in zona Piscul Negru. Masina a cazut peste cinci metri in gol.