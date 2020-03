Stiri pe aceeasi tema

- O duba de poliție s-a rasturnat in sectorul 5 al Capitalei. O politista de 21 de ani a fost ranita dupa ce autospeciala a lovit doua mașini aflate in trafic. Mașina de poliție era in misiune.

- Un brabat in varsta de 33 de ani a fost grav ranit intr-un accident care s-a produs sambata seara pe un drum judetean din Prahova. Barbatul era pieton si merge ape marginea drumului in momentul in care a fost lovit de masina. Soferul a fugit de la locul accidentului.

- Polițiștii au intocmit dosar penal pe numele unui barbat din Radauți dupa ce acesta s-a urcat baut la volan. Acesta a fost prins dupa ce sambata seara, Poliția municipiului Radauți a fost sesizata despre faptul ca, pe strada Libertații din acest municipiu, un conducator auto a lovit cu autoturismul…

- Un tanar de 21 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce nu a pastrat distanta corespunzatoare fata de autovehiculul care circula in fata sa si l-a acrosat. Doua persoane au fost ranite in accident.

- Un biciclist a fost ranit in urma unui accident petrecut luni in localitatea Aluniș. Evenimentul a avut loc pe drumul județean DJ 161C, in momentul in care biciclistul, un barbat in varsta de 86 de ani, din localitate, nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers și a fost surprins de un autoturism.…

- Un barbat de 43 de ani și-a pierdut viața in seara zilei de miercuri, 11 decembrie, dupa ce a fost accidentat de o mașina de model Mercedes in timp ce traversa strada in satul Țințareni, Telenești.

- Un copil in varsta de 13 ani a fost ranit grav, in aceasta seara, dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce incerca sa traverseze drumul, in localitatea Sambateni din județul Arad. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN7 (E68) Deva…

- Mașina creatorului de moda Catalin Botezatu a fost implicata miercuri intr-un accident care a avut loc in zona Barbu Vacarescu din Capitala, anunța Mediafax.Mașina lui Catalin Botezatu a lovit mai multe autoturisme dupa ce sistemul de franare s-a declanșat automat, blocand roțile autovehiculului."A…