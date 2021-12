Pieton acroșat de un autoturism pe DJ 107H, la Galda de Jos Ieri, 8 decembrie 2021, in jurul orei 17.20, pe DJ 107H, pe raza comunei Galda de Jos, un barbat, de 31 de ani, din comuna Galda de Jos, in timp ce conducea un autoturism, a acroșat un barbat, de 66 de ani, din comuna Berghin, care se deplasa, in calitate de pieton, pe marginea parții carosabile. In urma accidentului rutier, pietonul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital. Atat conducatorul auto, cat și pietonul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Cercetarile sunt continuate, sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa.… Citeste articolul mai departe pe teiusinfo.ro…

